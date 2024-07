La production de semi-conducteurs est de haute technologie et nécessite des ingénieurs hautement qualifiés et spécialisés. L'offre mondiale limitée de la main-d'œuvre qualifiée peut entraver les efforts visant à augmenter l'approvisionnement en puces pour répondre à la demande croissante résultant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, ainsi que la transformation numérique continue. En collaboration avec l'éducation et le milieu universitaire, les efforts visant à développer et à former des compétences clés, notamment en mettant davantage l'accent sur les disciplines STEM pour les filles et les garçons, contribueraient à garantir la main-d'œuvre en puces de l'avenir et un approvisionnement durable en semi-conducteurs.