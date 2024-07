Politiques industrielles vertes

Les politiques industrielles et de concurrence ont souvent été considérées comme antagonistes, mais il existe entre elles d’importantes complémentarités. Les politiques industrielles et de concurrence doivent aller de pair pour continuer à favoriser le dynamisme des entreprises, l’entrée d’entreprises et l’allocation efficace des ressources. Ainsi, les politiques industrielles ciblées doivent être compétitives et, dans la mesure du possible, neutres sur le plan technologique, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas faire de discrimination entre les entreprises et les technologies. Cela est compliqué dans la mesure où certains outils politiques sont par essence discriminatoires (subventions ou prêts accordés sur une base concurrentielle).

Les jeunes entreprises, y compris les start-ups innovantes, contribuent largement au développement de technologies radicalement nouvelles et sont susceptibles de jouer un rôle important en permettant la transition vers une économie neutre en carbone. Pourtant, la contribution des jeunes entreprises à l’innovation a diminué ces dernières années, en général ainsi que dans l’innovation verte. Les instruments financiers publics peuvent soutenir les entreprises jeunes et à croissance rapide, en particulier en période de ralentissement économique lorsque les marchés des capitaux sont plus réticents à prendre des risques.