Malgré des progrès considérables, nous avons besoin d'une action plus audacieuse et d'une coopération mondiale plus approfondie pour atteindre l’objectif de zéro émission nette et limiter le changement climatique, auquel s’ajoutent la perte de la biodiversité et la pollution pour former une triple crise planétaire. Remédier aux lacunes des politiques et adopter une approche systémique peut également aider les pays à saisir les opportunités économiques offertes par la transition vers l’objectif de zéro émission nette. L'OCDE s'emploie à soutenir les gouvernements et les organismes internationaux, notamment en fournissant des données, des analyses et des recommandations rigoureuses, afin de rehausser l'ambition et d'améliorer les résultats en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation, de résilience et de financement.