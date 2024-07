Zéro émission nette+ : La résilience climatique et économique dans un monde en mutation

Zéro émission nette+ vise à livrer des analyses et des éclairages aux responsables de l’action publique sur la globalité du défi climatique, qui consiste à opérer une transition rapide et résiliente vers la neutralité en gaz à effet de serre (GES) tout en renforçant la résilience aux effets physiques du changement climatique, et ce dans un contexte marqué par la persistance des effets du COVID-19 et les vastes répercussions de la guerre d’agression non provoquée de la Russie en Ukraine.

Parallèlement, il est plus urgent que jamais de s’attaquer à la crise climatique. Si rien n’est fait, le changement climatique fera peser des menaces de plus en plus fortes sur la stabilité économique et sociale mondiale, surtout en cas de franchissement de « points de basculement » irréversibles.

Ce projet horizontal de l’OCDE aide les gouvernements à agir rapidement et de manière résiliente face au changement climatique, dans le cadre de stratégies qui améliorent la résilience économique et la sécurité. Les thèmes clés sont les suivants :