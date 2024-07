Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2022

Le rapport décrit les tendances agrégées du financement climatique annuel fourni et mobilisé par les pays développés pour l'action climatique dans les pays en développement au cours de la période 2013-2022. Il présente ces tendances par sources de financement, thèmes climatiques, secteurs, groupes de revenus et types d'instruments financiers. En outre, le rapport explore les tendances du financement de l'adaptation dans le contexte de l'appel du Pacte de Glasgow pour que les pays développés doublent le financement de l'adaptation d'ici 2025, et souligne l'importance croissante des fournisseurs multilatéraux dans le paysage du financement climatique.