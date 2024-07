Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2018

Ce rapport est une mise à jour des chiffres de 2018 par rapport à la publication précédente Financement Climatique Fourni et Mobilisé par les Pays Développés en 2013-17. Il donne un aperçu de l'évolution des quatre composantes suivantes du financement climatique sur la période 2013-2018 : les financements climatiques publics bilatéraux, les financements climatiques multilatéraux (attribués aux pays développés), les crédits à l'exportation liés au climat, et les financements privés mobilisés par les financement publics des pays développés. S'appuyant sur les travaux antérieurs, le rapport approfondit l'analyse en fournissant non seulement des chiffres agrégés, mais également une ventilation supplémentaire en termes de bénéficiaires et de caractéristiques des financements climatiques.