Scénarios prospectifs du financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2021-2025

Cette note technique présente deux scénarios prospectifs pour le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés dans le cadre de l'objectif de 100 milliards de dollars établi dans le cadre de la CCNUCC. L'analyse du financement climatique public fourni est basée sur les intentions déclarés, les promesses et les objectifs des différents pays développés et banques multilatérales de développement, tels que soumis dans le contexte spécifique de cet exercice. Elle s'appuie également sur des étapes analytiques et des hypothèses méthodologiques pour rendre ces informations compatibles avec le cadre comptable et le périmètre de l'objectif. Les deux scénarios comprennent des hypothèses complémentaires sur le niveau de financement privé mobilisé par ce financement public et sur les crédits à l'exportation liés au climat. Le Canada et l'Allemagne ont demandé à l'OCDE de réaliser cette analyse afin d’informer le Plan de Mise en Œuvre de l'objectif de 100 milliards USD préparé par les pays développés en amont de la COP26.