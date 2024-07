Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2024 - Notes pays : Canada

Les ambitieuses transitions vers zéro émission nette actuellement en cours dans les pays de l’OCDE ne devraient avoir qu’un effet modeste sur l’emploi global. Toutefois, certains emplois disparaîtront, de nouvelles opportunités apparaîtront et de nombreux emplois existants seront transformés. Dans l’ensemble de l’OCDE, 20 % de la main-d’œuvre est employée dans des professions portées par la transition verte, y compris des emplois qui ne contribuent pas directement à la réduction des émissions mais peuvent être recherchés parce qu’ils soutiennent des activités écologiques. À l’inverse, environ 7 % de la main-d’œuvre se trouve dans des professions intensives en gaz à effet de serre (GES).

Au Canada, 20.6 % de la main-d’œuvre est employée dans des professions portées par la transition verte, contre 20 % en moyenne dans les pays de l’OCDE (Graphique 3). Parmi ces emplois, seuls 16.8 % sont à proprement parler dans des « professions vertes nouvelles ou émergentes ». C’est en Alberta que la part de ces professions est la plus élevée, et en Nouvelle‑Écosse qu’elle est la plus faible. En revanche, environ 5.9 % des emplois canadiens sont des professions à forte intensité d’émissions, alors que la moyenne de l’OCDE est de 7 %.

Au Canada, les hommes sont plus susceptibles d’être employés dans des professions portées par la transition verte ou intensives en GES, tandis que les salariés plus âgés sont plus susceptibles d’occuper des emplois à forte intensité d’émissions.

Les professions portées par la transition verte ont tendance à offrir des salaires horaires plus élevés que la moyenne. Au Canada, environ 24 % des salariés à haut revenus travaillent dans des professions vertes (au-dessus de la moyenne de l’OCDE), et seulement 11 % des salariés à bas revenus travaillent dans des professions vertes (en dessous de la moyenne de l’OCDE).