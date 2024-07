Politiques et évaluation environnementales

Les décideurs politiques sont confrontés au défi de soutenir un environnement sain tout en favorisant un développement économique inclusif et durable. Les analyses de l'OCDE aident les décideurs à comprendre les impacts des politiques environnementales afin d'en atténuer les effets négatifs.

Les résultats d'une décennie de recherche ex post de l'OCDE montrent que la mise en œuvre de politiques environnementales plus strictes a eu peu d'effet sur la performance économique et l'emploi dans le secteur de l'industrie, malgré des bénéfices environnementaux substantiels. Malgré la faiblesse des effets moyens, les impacts localisés peuvent être plus importants et générer des gagnants et des perdants. Si les politiques environnementales peuvent apporter des avantages économiques à certaines industries et entreprises, d'autres peuvent y perdre, en particulier les entreprises les plus polluantes et les moins efficaces. Les politiques environnementales doivent être conçues de manière à amplifier les effets positifs sur l'économie tout en soutenant les travailleurs, les industries et les régions les plus touchées, sans sacrifier les avantages pour l'environnement.