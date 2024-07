Conférence de l'OCDE sur la justice environnementale

Des preuves de plus en plus nombreuses attestent de l'inégalité des résultats environnementaux en fonction des caractéristiques socioéconomiques et individuelles, dans l'espace et dans le temps. Cette session a retracé l'origine et l'évolution de la justice environnementale, en présentant ses principaux piliers conceptuels et ses questions de fond.

David Schlosberg , Erkko Visiting Professor, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland; Director, Sydney Environment Institute, University of Sydney, Australia

Paige Weber , Assistant Professor, University of California, Berkeley, USA

Shardul Agrawala, Head, Environment and Economy Integration Division, Environment Directorate, OECD

Modérateur: Jo Tyndall, Director, Environment Directorate, OECD