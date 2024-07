Il est de plus en plus évident que, selon les circonstances sociales et économiques, certaines communautés et certains groupes peuvent être exposés à davantage de risques environnementaux, supporter une plus grande part des coûts associés aux politiques environnementales et être confrontés à davantage d'obstacles pour participer à la prise de décision en matière d'environnement. Alors que les pays redoublent d'efforts pour lutter contre la perte de biodiversité, la pollution et le changement climatique, le concept de justice environnementale peut nous éclairer sur la manière de garantir l'équité dans les processus d’élaboration et les résultats des politiques environnementales. Les travaux de l'OCDE dans ce domaine visent à offrir un forum aux pays de l'OCDE et aux économies partenaires.