Élaboration des politiques publiques

La pandémie de COVID-19 a appelé les gouvernements à aborder des questions complexes et incertaines dans un contexte instable, de manière cohérente, stratégique et tournée vers l'avenir. L'OCDE soutient les membres dans la conduite de la double transition verte et numérique, tout en assurant la cohésion sociale, la mobilité sociale et l'égalité des chances afin d'optimiser la force et la qualité de la reprise. Cela nécessitera une forte capacité gouvernementale et une cohérence des politiques menée par le centre du gouvernement dans le contexte national, ainsi que dans la coopération transfrontalière.