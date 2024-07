Atténuation des changements climatiques et transition vers le zéro net

La transition vers une économie verte peut contribuer à remédier aux inégalités existant dans nos sociétés. Les groupes et les ménages vulnérables sont plus exposés à l'impact de la dégradation de l'environnement, comme le changement climatique et la pollution de l'air, et plus vulnérables à ses conséquences. Dans le même temps, les politiques respectueuses du climat peuvent avoir un impact négatif sur les activités économiques dans certaines régions ou augmenter les prix des services de base tels que l'énergie, ce qui a des conséquences négatives, en particulier pour les ménages à faible revenu.

Grâce à des mesures appropriées, la transition vers une consommation nette zéro peut profiter à tous et garantir que personne n'est laissé pour compte. L'OCDE évalue l'impact de la transition nette zéro sur les marchés du travail et fournit une analyse sur le renforcement des systèmes d'éducation et de compétences pour conduire les transformations sectorielles. Nous examinons également les effets distributifs et les résultats des politiques climatiques, ainsi que les attitudes du public à l'égard des politiques climatiques, afin de mieux comprendre comment susciter la confiance et le soutien du public.