Inventaire OCDE des mesures de soutien pour les combustibles fossiles 2023

Malgré les engagements visant à intensifier et à accélérer l’action climatique, le coût budgétaire du soutien public aux combustibles fossiles a presque doublé en 2022 pour atteindre plus de 1 400 milliards de dollars, alors que les gouvernements des pays de l’OCDE et des pays partenaires ont lancé des initiatives substantielles pour atténuer les coûts énergétiques élevés pour les ménages et les entreprises, causés en partie par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cette tendance croissante constitue une menace réelle pour nos objectifs collectifs de zéro émission nette et met en évidence les défis que représentent le respect des engagements de zéro émission nette face aux perturbations géopolitiques et économiques. À l’avenir, il sera essentiel de réformer les mesures de soutien afin de mieux cibler ceux qui en ont le plus besoin. Le soutien aux combustibles fossiles devrait aussi être progressivement supprimé dès que possible. Cela contribuera à libérer des ressources indispensables à la transition vers zéro émission nette et à accélérer l’innovation pour améliorer l’efficacité énergétique.