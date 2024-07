La pandémie et d’autres crises récentes ont été l’occasion de repenser le système touristique et de s’orienter vers des modèles de développement touristique plus équitables, plus durables et résilients. Cela nécessite des politiques qui s’attaquent aux faiblesses structurelles et aux problèmes de gestion du tourisme et de développement déséquilibré qui continuent d’entraver le secteur et d’empêcher les emplois, le bien-être et les autres avantages du tourisme pour les communautés locales. Des interventions politiques seront également nécessaires pour faire avancer les transitions numériques et à faibles émissions de carbone. Les gouvernements doivent tenir compte de ces questions lorsqu’ils conçoivent et mettent en place des stratégies et des plans d’action complets pour la relance du tourisme.