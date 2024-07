Sécurité et fluidité des déplacements et amélioration de l’expérience voyageur

Le rapport sur la fluidité des déplacements et l’amélioration de l’expérience voyageur tient compte du concept de fluidité des déplacements et de sa portée, du contexte politique international pour son développement ultérieur, et des enjeux et bonnes pratiques dans quatre domaines clés : i) obligation et obtention de visa; ii) identité numérique du voyageur et biométrie; iii) transport multimodal et connectivité; iv) prise en charge, information et gestion des visiteurs. A partir des informations collectées et et de leur analyse, il présente un ensemble de conclusions clés et de pistes d’action à l’attention des pays membres du G20, de l’OCDE, pays non-membres, et organisations internationales pertinentes. Les pistes d’action développées dans le rapport sur la Sécurité et la Fluidité des déplacements ont été adoptées dans le communiqué de Diriyah lors de la réunion des ministres du Tourisme du G20 de 2020.