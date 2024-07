Grands événements: des moteurs du tourisme

Les grands événements constituent un secteur dynamique et en expansion rapide qui présente des effets de synergie évidents avec le tourisme. Bien gérés et organisés, ils peuvent entraîner un développement de l’économie du tourisme, offrir un retentissement médiatique, promouvoir le développement régional, et stimuler la modernisation des infrastructures. Le présent rapport s’intéresse plus particulièrement aux événements de grande ampleur - ponctuels ou périodiques – capables d’attirer un grand nombre de participants ou de spectateurs nationaux ou internationaux, favorisant ainsi une évolution de la dynamique territoriale et le développement du tourisme. Ce rapport examine les approches suivies par un grand nombre de pays (grâce aux apports fournis par l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, le Chili, le Danemark, l’Égypte, l’Espagne, l’Estonie, la France, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie) afin de mieux comprendre les politiques et les pratiques adoptées en rapport avec les grands événements pour favoriser la croissance du secteur touristique. Une sélection des principaux enseignements a été établie pour les villes, les régions et les pays qui souhaitent tirer parti des caractéristiques propres aux grands événements pour favoriser le développement de l’économie du tourisme.