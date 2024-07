Des politiques efficaces pour des investissements de qualité dans le tourisme

L’investissement est indispensable pour rendre le secteur du tourisme compétitif et durable. Ce rapporte examine les approches politiques efficaces pour accroître la qualité et l’efficacité des investissements dans le tourisme. Il passe en revue les conditions favorables et les obstacles à la promotion des investissements susceptibles de favoriser une croissance du tourisme durable et inclusive. Les considérations de politique générale visant à encourager des investissements de qualité dans le tourisme sont abordées, notamment l’importance de la coordination intergouvernementale, l’utilisation de stratégies permettant de maximiser la qualité et l’impact des investissements touristiques, l’intégration de la durabilité dans les cadres décisionnels en matière d’investissement et le renforcement des capacités des investissements touristiques dans une économie numérique. Des études de cas sur l’'investissement dans un certain nombre de pays sont présentées pour appuyer la discussion sur les politiques à mener.