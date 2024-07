Établir de nouvelles données de l'OCDE sur les échanges touristiques en valeur ajoutée

La capacité de mesurer les impacts économiques du tourisme fournit aux responsables publics de nouvelles données afin que les politiques futures soient ciblées de manière à atteindre les objectifs stratégiques. Cependant, malgré d’importants travaux sur l’économie du tourisme, notamment sur le Compte satellite du tourisme, une meilleure compréhension de la contribution directe et indirecte du tourisme à la croissance économique et à la compétitivité des pays s’avère nécessaire. Ce rapport analyse les avantages et les inconvénients de l’analyse du tourisme du point de vue des échanges en valeur ajoutée. Il identifie les actions prioritaires pour renforcer la "chaîne de valeur" sous-jacente des statistiques nationales nécessaires à la construction d'analyses du tourisme dans une perspective d’échanges en valeur ajoutée, et définit une feuille de route pour progresser. Il s’appuie sur les travaux plus vastes de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée (ÉVA) et présente une première tentative pour mieux relier les données du tourisme et les tableaux internationaux des entrées/sorties (ICIO). Les analyses pilotes pour le Canada, le Portugal et le Royaume-Uni y sont présentées.