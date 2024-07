Gérer le développement du tourisme dans l'optique d’une reprise durable et inclusive

En dépit des lourdes répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le tourisme, la crise que nous traversons offre une occasion de repenser l’avenir de ce secteur. Pour parvenir à une reprise plus verte et plus durable du tourisme, il faut que les pouvoirs publics accordent une plus grande attention aux piliers environnemental et socio-culturel de la durabilité. Cette étude porte sur cinq éléments fondamentaux devant étayer les solutions apportées par les pouvoirs publics, et les meilleures pratiques, qui aideront les destinations touristiques à se reconstruire et à prospérer dans ce contexte radicalement différent dans lequel doit désormais s’inscrire le développement du tourisme. Les solutions recommandées ont pour objectif de : 1) redéfinir le succès du tourisme ; 2) adopter une approche associant les responsables publics, les acteurs du tourisme et les communautés locales ; 3) généraliser les politiques et les pratiques durables ; 4) élaborer des modèles économiques plus durables pour la filière touristique ; et 5) mieux mesurer pour mieux gérer. Ce rapport présente une sélection de neuf études de cas consacrées aux stratégies déployées par les destinations à l’appui d’une reprise durable et inclusive.