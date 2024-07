Lignes directrices du G20 de Rome pour l’avenir du tourisme

Les lignes directrices du G20 à Rome pour l’avenir du tourisme identifient les principaux problèmes et opportunités de repenser et de remodeler la politique du tourisme en réponse aux impacts de la pandémie de COVID-19. Il présente des lignes directrices pour l’action qui sont éclairées par la nécessité a) de rétablir la confiance et de permettre la reprise, b) de tirer des leçons de l’expérience de la pandémie et c) de donner la priorité à un programme de développement durable pour guider le tourisme futur. Ils s’artiennent autour de sept domaines d’action interdépendants: i) mobilité sûre, ii) gestion des crises; iii) la résilience; iv) l’inclusivité; v) transformation verte; vi) la transition numérique; et vii) l’investissement et l’infrastructure. Les lignes directrices du G20 à Rome ont été approuvées dans le communiqué de Rome de la réunion des ministres du Tourisme du G20 de 2021.