Les mesures adoptées par les villes face au COVID-19

Cette mise à jour de la version publiée le 27 mars dernier étoffe les exemples de mesures prises par les villes pour faire face à la pandémie de COVID-19, et propose une analyse des problématiques liées à l’impact économique, la densité, la résilience et la collaboration avec les administrations nationales. Cette note contient également de nouvelles informations sur les mesures de déconfinement progressif appliquées par les villes, et sur les enseignements tirés en termes de densité, de mobilité et de transformation numérique. Enfin, elle propose des orientations sur les actions à mettre en œuvre pour construire des villes meilleures, en s’appuyant sur les travaux menés antérieurement sur la résilience urbaine.