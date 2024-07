or-p53839-e349852.adobeaemcloud.com)

La Thaïlande coopère avec l’OCDE depuis plus de vingt ans : le coup d’envoi de cette collaboration a été sa participation au programme international pour le suivi des élèves (PISA) en 2000. En 2018, la Thaïlande est devenue le premier pays d’Asie du Sud-Est à bénéficier d’un programme-pays de l’Organisation, et en juin 2024, elle a été le deuxième pays de cette région à être candidat à l’adhésion à l’OCDE.

La Thaïlande est la deuxième économie d’Asie du Sud-Est, l’une des régions du monde à la croissance la plus dynamique. La Thaïlande a accompli des progrès remarquables sur le plan économique et social depuis les années 60 : elle est ainsi l’un des premiers pays sud-est asiatique à avoir ouvert son économie, à rechercher activement son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et à attirer l’investissement direct étranger. Elle est un membre fondateur et actif de l’Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La Thaïlande a considérablement renforcé sa coopération avec l’OCDE : elle participe aux travaux de dix organes de l’OCDE et adhère à 11 instruments juridiques de l’Organisation. Grâce au processus d’adhésion, les activités de coopération vont s’intensifier dans des domaines clés comme les politiques économiques, l’investissement, la lutte contre la corruption, les statistiques, la gouvernance publique et la transition verte.