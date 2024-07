Égalité des genres

Des données complètes et comparatives sur les écarts entre les femmes et les hommes sont essentielles pour comprendre l'ampleur du problème. L'OCDE met en lumière les inégalités entre les genres dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de la santé, du développement, de la gouvernance, du numérique et de l'énergie, montrant ainsi à quel point nous sommes loin d'atteindre l'égalité entre les genres et où les actions sont les plus nécessaires.