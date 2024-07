Commerce et égalité femmes-hommes

L’OCDE a mis au point un cadre pour mieux comprendre les effets sexospécifiques des politiques commerciales des pays sur les travailleuses, les consommatrices et les chefs d’entreprise, et pour garantir des processus d’élaboration des politiques inclusifs. Ce cadre peut aider les pouvoirs publics à concevoir des dispositions et des politiques commerciales et à en suivre les effets. Une fois que la participation des femmes aux échanges a été cartographiée, les décideurs peuvent décider comment faire en sorte que les échanges soutiennent l’autonomisation économique des femmes - en améliorant l’accès aux marchés pour les produits et les secteurs dans lesquels les femmes travaillent et possèdent des entreprises ; en veillant à ce que les travailleuses et les entrepreneuses puissent participer pleinement aux marchés internationaux ; en mettant en place des politiques nationales complémentaires pour compenser les effets négatifs ; ou en mettant en place des politiques complémentaires de promotion des échanges qui soutiennent les femmes afin qu’elles puissent tirer pleinement parti des échanges.

Cela peut permettre d’établir des liens avec le document-cadre, l’Examen des échanges et de la problématique hommes-femmes de la Nouvelle-Zélande et (plus tard cette année) l’Examen des échanges et de la problématique hommes-femmes de l’Amérique latine.