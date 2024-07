Efficacité d'utilisation des ressources et économie circulaire

Les gouvernements utilisent des instruments économiques tels que les taxes, les systèmes d'échange de droits d'émission et les subventions pour encourager les changements de comportement. Ces instruments (parmi d'autres approches complémentaires) aident les gouvernements à modifier le prix relatif des biens et services disponibles pour les ménages et les entreprises. Ces signaux de prix visent à encourager les changements de comportement.

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une approche des instruments économiques de plus en plus pertinente à mesure que les pays sont confrontés à des volumes de déchets plus importants et plus complexes. La REP vise à transférer la responsabilité des produits des municipalités et des consommateurs vers les producteurs. L'OCDE fournit des analyses sur l'utilisation de la REP et guide les gouvernements dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs politiques.