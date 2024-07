Politiques et études par pays sur l'économie circulaire

L'efficacité et la productivité des ressources garantissent l’utilisation efficace matériaux à tous les stades de leur cycle de vie (extraction, transport, fabrication, consommation, récupération et élimination) et tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'évolution vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources est essentielle pour la sécurité de l'approvisionnement et l'environnement, et constitue la base d'une économie durable et compétitive.