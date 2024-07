Ressources matérielles

La consommation intérieure de matières (la quantité de matières en tonnes utilisées dans une économie) comprend les matières extraites ou récoltées dans le pays, plus les matières et les produits importés, moins les matières et les produits exportés. Cela inclut les métaux, les minéraux non métalliques (minéraux de construction, minéraux industriels), la biomasse (bois, aliments) et les combustibles fossiles.

Dans l'ensemble, les niveaux de consommation de matières par habitant restent plus élevés dans les pays de l'OCDE (environ 17 tonnes par personne et par an) que dans les autres régions du monde.