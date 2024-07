Analyse sectorielle de l'industrie

De nombreuses industries dépendent d'un vaste écosystème, composé de divers secteurs, entreprises et technologies. Au-delà du réseau de production (liaisons entrées-sorties), les écosystèmes industriels se composent de réseaux d'investissement (flux de biens tangibles et intangibles), de réseaux de connaissances (par exemple, R&D, brevets, etc.) et de réseaux financiers (fusions-acquisitions, investissements en capital-risque, etc.), avec différents types d'entreprises et d'institutions publiques et privées ayant des rôles différents à chaque niveau.

Ces différents niveaux peuvent révéler la directionnalité des écosystèmes d'une manière dont l'analyse traditionnelle entrées-sorties est incapable. Les flux financiers peuvent fournir des informations sur les attentes des acteurs du marché de l'écosystème. Par exemple, les investissements des principaux acteurs d'un secteur dans des start-ups innovantes d'autres secteurs fournissent des indices sur l'évolution des deux secteurs. De plus, les réseaux de connaissances peuvent révéler les innovations technologiques menées par des secteurs confrontés à des défis similaires, donnant des indications sur les orientations du progrès technologique sectoriel dans le secteur. Ignorer ces relations et dépendances limiterait la capacité de la politique industrielle à atteindre ses objectifs.