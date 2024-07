Statistiques de l'OCDE sur l'investissement direct international 2020

Stimulé par le changement technologique, la concurrence mondiale et la libéralisation des marchés, l'investissement direct international joue un rôle clé dans le processus d'intégration économique mondiale. L'OCDE compile et diffuse des statistiques fiables et mises à jour qui sont essentielles à l'élaboration de politiques éclairées. Ces statistiques sont basées sur les rapports officiels des pays de l'OCDE pour les investissements dans le monde entier. L'existence de données comparables au niveau international permet de mesurer le degré d'intégration économique et la compétitivité des marchés.