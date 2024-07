7ème Forum mondial de l'OCDE sur le bien-être

La 7ème édition du Forum se tiendra à Rome du 4 au 6 novembre 2024, en anglais et en personne uniquement. Intitulée Renforcer le approches en matière de bien-être dans un monde en transition, elle mettra l'accent sur la nécessité de placer le bien-être des personnes au coeur de tous les domaines de l'action publique et sociétale afin de mener à bien les transitions complexes auxquelles sont actuellement confrontées nos économies et sociétés. Le Forum est organisé conjointement avec le ministère italien de l'économie et des finances (MEF), en collaboration avec l'Institut national italien de statistique (Istat) et avec le soutien de la Banque d'Italie. Cette édition est organisée dans le cadre du G7 Finances sous la présidence de l'Italie en 2024 et s'inscrira dans le prolongement des discussions du G7 sur l'utilisation d'indicateurs multidimensionnels de bien-être qui ont débuté sous la présidence japonaise en 2023. Elle marquera également le 20ème anniversaire du 1er Forum mondial de l'OCDE sur les statistiques, les connaissances et l'action publique, qui s'est tenu à Palerme en 2004.