Au cours des deux dernières décennies, les Forums mondiaux de l'OCDE sur le bien-être, anciennement connus sous le nom de « Forums mondiaux sur les statistiques, les connaissances et l'action publique », ont repoussé les limites de la mesure et de la politique du bien-être. En réunissant des milliers de dirigeants, d'experts et de praticiens du monde entier et issus de la politique, des statistiques, de la recherche, du secteur privé, des fondations et de la société civile, les Forums ont contribué à stimuler l'action dans de multiples domaines, en jouant un rôle central dans le mouvement "Au-delà du PIB", et en plaçant le bien-être inclusif et durable au coeur des décisions politiques et de l'action collective.

À travers des panels de haut niveau, des sessions parallèles, des ateliers techniques et des discussions interactives, les Forums offrent aux participants de nombreuses opportunités pour acquérir des connaissances opérationnelles, établir de nouveaux contacts et contribuer ensemble à l'avancement du programme international sur le bien-être.