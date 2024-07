Environnement, société et économie

Le développement et le déploiement de nouvelles technologies vertes sont essentiels pour atténuer le changement climatique et s'y adapter, réduire les impacts négatifs de l'activité économique sur la nature et diminuer la pollution. Afin d'améliorer l'élaboration des politiques, l'OCDE fournit des données fiables pour mesurer et suivre l'innovation verte et mène des analyses solides qui établissent un lien entre l'innovation verte, les politiques publiques et les résultats économiques et environnementaux.