L’Economie de la Mer

À mesure que l'économie de la mer croît et que l’état de l’océan devient plus préoccupant, identifier les tendances émergentes et anticiper leurs effets futurs peut aider les décideurs à atténuer les risques majeurs et à saisir des opportunités encore méconnues.

En utilisant la modélisation socio-économique et des bases de données inédites sur l'économie de la mer, l'OCDE collabore avec de nombreux experts pour développer des politiques résilientes qui tiennent compte des complexités du développement économique lié à la mer et de la détérioration environnementale. L'analyse prospective réalisée dans le cadre du Monitor de l'économie de la mer de l'OCDE (OECD Ocean Economy Monitor) est un ajout précieux à la boîte à outils des décideurs et peut aider les gouvernements à orienter stratégiquement les développements vers des économies de la mer plus durables.