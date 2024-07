Moniteur de l’économie de la mer

Le Moniteur fournit des mesures comparables entre les pays et les secteurs pour analyser les tendances, les performances et les changements au fil du temps dans l'économie de la mer afin d'aider les décideurs. Le Moniteur a constitué des bases de données uniques sur l’économie de la mer, provenant de comptes nationaux, liées à d’autres ensembles de données et sources de données pertinentes de l’OCDE, et couvrant plus de 140 pays sur 25 ans. Par conséquent, il capture l’ensemble des activités économiques liées aux mers et océan et leurs interconnexions avec l’économie au sens large, et pose les bases quantitatives des travaux de prospective sur l’exploration des voies probables de développement de l’économie de la mer et de ses externalités.

Le Moniteur aide les pays à mettre en place leurs stratégies de mesure de l’économie de la mer pour supporter une meilleure gouvernance, en affinant les méthodologies et en développant de nouveaux indicateurs. Cela comprend des efforts de recherche collaboratifs visant à la création de lignes directrices internationales, en collaboration avec le Groupe Océan du Système de comptabilité économique et environnementale des Nations Unies (SEEA), ainsi qu'en collaboration avec d'autres experts nationaux et internationaux, notamment des bureaux nationaux de statistique, des industriels et ONG.