La construction navale et les industries d'équipements maritimes à travers le monde font face à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences. Les experts estiment que 40 % de la main-d'œuvre de ces industries prendra sa retraite dans la prochaine décennie, tandis que les transitions vers le vert et le numérique créent de nouvelles exigences en matière de compétences. En même temps, ces industries ont du mal à attirer et à fidéliser les talents jeunes et qualifiés, une situation aggravée par une mobilité internationale croissante des travailleurs. De plus, il existe un défi continu pour aborder la sous-représentation des femmes et protéger les droits des travailleurs vulnérables dans le secteur.