La pêche et l'aquaculture fournissent de la nourriture à des milliards de personnes et jouent un rôle important dans l'économie locale et la vie culturelle des communautés côtières du monde entier. Les produits de la pêche figurent parmi les aliments les plus échangés et leurs exportations sont essentielles pour les plus grands pays pêcheurs, notamment en Asie. Cependant, les stocks de poissons et les écosystèmes marins sont sous pression en raison de la pêche illégale, de la pression excessive de la pêche, de la pollution et du changement climatique.



Le travail de longue date de l'OCDE sur la pêche et l'aquaculture permet de suivre et d'examiner comment les politiques visant à soutenir les pêcheries, telles que les subventions et les systèmes de gestion des pêches, peuvent maximiser leur contribution à la sécurité alimentaire mondiale tout en garantissant la santé des stocks de poissons et la durabilité environnementale.