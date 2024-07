COP28 - Pas de net-zéro sans les PME : accélérer la transition verte des PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) génèrent environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des entreprises, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de zéro net sans les PME. De même, les PME, les start-ups et les entrepreneurs qui les animent sont des moteurs importants des nombreuses innovations qui peuvent faire progresser le développement durable et la transition verte. Cependant, les petites entreprises et les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis pour progresser dans la transition verte. L'amélioration de l'accès au financement, par exemple, sera essentielle. Malgré la croissance récente et significative du marché de la finance durable, la plupart des PME se heurtent encore à des obstacles lorsqu'il s'agit de puiser dans ce réservoir de fonds. Cela reflète en partie un manque de sensibilisation, mais aussi des difficultés à mesurer et à rendre compte de la performance environnementale, notamment parce que les exigences en la matière restent hétérogènes d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays. Cette session explorera l'importance des cadres réglementaires et politiques pour soutenir la participation active des PME et des entrepreneurs dans la transition verte, en tenant compte des spécificités des PME en amont. Elle examinera également comment les politiques d'innovation sont essentielles pour les start-ups vertes et l'innovation verte dans les PME, tandis que la formation continue et les services de soutien aux entreprises peuvent aider les propriétaires de petites entreprises à évaluer leur performance environnementale et à prendre des mesures concrètes.