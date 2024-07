Inégalité en matière de santé et couverture santé universelle

Malgré des niveaux généralement élevés de couverture des services de santé de base, les besoins de santé non satisfaits varient considérablement selon le pays et le niveau de revenu. Par exemple, plus de 5 % de la population a déclaré des besoins de soins non satisfaits en Estonie (8,1 %) et en Grèce (6,4 %), alors qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Tchéquie, moins de 0,5 % de la population a déclaré des besoins de soins médicaux non satisfaits.

Les disparités socio-économiques sont importantes : les personnes appartenant au quintile de revenu le plus bas étaient trois fois plus susceptibles de déclarer des besoins de soins médicaux non satisfaits que celles appartenant au quintile le plus élevé en 2021, en moyenne dans 26 pays de l'OCDE. Ce gradient de revenu existe dans tous les pays analysés, même si l'ampleur de l'écart varie.