Lorsqu’un virus mondial rencontre des réalités locales : Coronavirus (COVID-19) en Afrique de l’Ouest

Cette note, préparée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, propose des informations contextuelles sur une région qui était déjà aux prises avec des conflits et une crise alimentaire et nutritionnelle avant la survenue de l’épidémie de coronavirus (Covid-19). 17 millions de personnes risquent d’être en situation de crise ou pire d’ici à la période de soudure si les mesures nécessaires ne sont pas prises et la violence armée provoque une urgence humanitaire sans précédent au Sahel. Les projecteurs étant désormais braqués sur le Covid-19, les crises préexistantes courent le risque d'être négligées. Dans ce contexte, cette note fait le point sur certains impacts potentiels de la pandémie et expose quelques implications politiques, en soutien à l’action des pouvoirs publics. Elle souligne l'importance de mettre l'économie informelle, les acteurs locaux et les initiatives citoyennes au premier plan des stratégies de réponse, d'accroître la synergie et la coordination face à la multiplicité des crises, d'accélérer l'intégration continentale, ainsi que de réaffirmer la centralité des systèmes alimentaires.