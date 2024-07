Les administrations fiscales utilisent de plus en plus d'outils numériques pour assister les contribuables et les aider à respecter leurs obligations fiscales. Ces outils permettent aux contribuables de communiquer plus facilement avec l'administration fiscale, d’envoyer et de recevoir des informations et des paiements par voie électronique, comme leurs déclarations de revenus et leurs remboursements d'impôts. Afin de réduire les charges pesant sur les contribuables, un nombre croissant d'administrations fiscales utilisent désormais les informations relatives aux revenus et aux dépenses fournies par les employeurs, les banques et autres sources pour pre-remplir les déclarations de revenus à l'avance. En outre, les administrations fiscales utilisent de plus en plus de données électroniques et d'outils d'analyse pour aider à détecter les paiements insuffisants d'impôt, y compris l'évasion et la fraude fiscales.