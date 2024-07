L'objectif de la transformation numérique de l'administration fiscale est de rendre l'imposition plus facile et moins coûteuse pour les contribuables. S'il est fastidieux de payer l'impôt, cela entraînera des coûts plus élevés en temps et en argent pour les particuliers et les entreprises. Lorsque l'impact de ces contraintes sur les particuliers et les entreprises est étendu à l'ensemble de l'économie, les sommes en jeu peuvent être énormes, tant en termes de coûts directs que de baisse de la productivité. Cette situation peut à son tour entraîner une diminution des emplois créés, une baisse des investissements et une réduction de la croissance économique.

Des contraintes élevées peuvent également conduire à un plus grand nombre d'erreurs et à un paiement excessif ou insuffisant de l'impôt. Notre vision de la transformation numérique s'attaque à ce problème en adaptant l'administration fiscale à la manière dont les contribuables effectuent leurs transactions et gèrent leurs entreprises, afin de rendre l'impôt plus facile et plus transparent pour les contribuables.