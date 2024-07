Analyse comparative des administrations fiscales

Il peut être extrêmement utile pour les administrations fiscales, ainsi que pour les autres parties prenantes, de comprendre comment les autres administrations fiscales fonctionnent, comment elles sont organisées et quelles sont les nouvelles approches qu'elles adoptent, afin de réfléchir à d'éventuelles réformes au fil du temps. Cela peut également aider la communauté internationale des administrations fiscales à déterminer les domaines dans lesquels la collaboration, le partage des connaissances et le renforcement des capacités seraient les plus utiles.