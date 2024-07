L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE: Série « Informations comparatives » (2004)

Cette publication de la série « Informations comparatives », préparée par le Centre de politique et d’administration fiscales, présente des données internationales comparatives sur certains aspects des régimes fiscaux et de leur administration dans les pays de l’OCDE. Cette série a pour principale vocation de fournir des informations de nature à faciliter le dialogue entre les pays membres sur les questions d’administration fiscale, dialogue qui peut aussi mettre en évidence des possibilités pour ces pays d’améliorer la conception et l”administration de leur fiscalité respective.