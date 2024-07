L’Inde est un Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine et de l’Indonésie.

L’Inde est un pays doté d’une vaste économie dont la croissance rapide tient aux réformes structurelles engagées et aux atouts dont dispose le pays dans des secteurs clés tels que les technologies de l’information, les services, l’agriculture et l’industrie. L'Inde coopère depuis plusieurs années avec l’OCDE sur un éventail de domaines, dont la politique économique, la gouvernance d’entreprise, la lutte contre la corruption, les échanges et l'investissement. L’Inde participe aux travaux de certains comités de l’OCDE et de leurs organes subsidiaires. Améliorer la productivité, favoriser le développement durable et renforcer la connectivité font partie des objectifs phares du partenariat entre l'Inde et l'OCDE. Ce partenariat a par ailleurs aidé l'Inde à jouer un rôle de premier plan au sein du G20, notamment lorsqu’elle en a pris la présidence en 2023.

