Études économiques de l’OCDE : Inde 2017 (version abrégée)

La forte croissance que connaît le pays a fait progresser le PIB par habitant de plus de 5 % par an depuis le milieu des années 1990. De plus, l’accélération des réformes structurelles depuis 2014 et la mise en place d’un cadre d’action fondé sur des règles ont donné un nouvel élan à l’activité et amélioré les perspectives économiques. La réaffirmation des règles budgétaires et la mise en oeuvre de la politique de ciblage de l’inflation ont amélioré la prévisibilité de la politique macroéconomique et de ses retombées. Des licences d’exploitation pour le pétrole, le gaz et le charbon ont été octroyées par adjudication dans le cadre d’un système aux règles claires, qui a mis fin à la pratique des attributions discrétionnaires. Dans le contexte de l’initiative « Make in India », les règles applicables à l’investissement direct étranger (IDE) ont changé et la part des entrées d’IDE soumises à l’approbation préalable des pouvoirs publics a diminué.