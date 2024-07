Études économiques de l'OCDE : Inde 2007

Cette première étude de l’OCDE consacrée à l’économie indienne commence par une présentation générale des évolutions intervenues ces 20 dernières années, montrant ainsi comment l’Inde est devenue la troisième puissance économique au monde. Sont ensuite examinés plusieurs domaines spécifiques de l’action publique : disparité de la croissance entre les États, politique de la concurrence et réforme des marchés indiens de produits et de services, et amélioration de la performance des marchés du travail, du système financier, des finances publiques, des infrastructures et du système éducatif. Plusieurs recommandations sont formulées pour chacun de ces domaines. Cet ouvrage contient des StatLinks, c’est-à-dire des adresses Internet (URL) permettant d’accéder, pour les tableaux et graphiques présentés, aux tableaux Excel® et aux données correspondants.