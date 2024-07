Performance des élèves (PISA)

Les performances en mathématiques et en lecture ont baissé entre 2018 et 2022 dans plus de la moitié des systèmes éducatifs disposant de données comparables, tandis que les performances en sciences ont eu tendance à ne pas montrer de changement significatif. La pandémie de COVID-19, et les fermetures d'écoles qui ont suivi, est un facteur évident qui pourrait avoir un impact sur les performances. Cependant, les baisses ne sont peut-être pas dues uniquement à la pandémie car : (i) les tendances des performances varient selon les matières ; (ii) les tendances des performances varient selon les systèmes éducatifs ; et (iii) les performances se détérioraient déjà avant la pandémie dans certains systèmes.