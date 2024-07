PISA 2025 Foreign Language Assessment - L'évaluation des langues étrangères

Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, un grand nombre de personnes doivent acquérir un certain niveau de compétence dans plus d'une langue pour communiquer et interagir avec les autres. La mondialisation, l'innovation technologique et les flux migratoires ont rendu les interactions entre personnes de pays et de cultures différents de plus en plus importantes.

Les pays et les économies sont conscients de ces opportunités et s'efforcent de promouvoir les multiples avantages liés à l'apprentissage des langues étrangères.

Les compétences en langues étrangères occupent une place de plus en plus importante dans les programmes d'études à travers le monde et les gouvernements cherchent à évaluer l'efficacité de si leurs efforts pour promouvoir l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères sont efficaces. De plus, les décideurs politiques ont besoin d'informations sur les politiques les plus efficaces et les approches et méthodes d'enseignement utilisées pour fournir aux étudiants les compétences dont ils auront besoin à l'avenir, et dès maintenant.