Évaluation des élèves

Les évaluations à grande échelle des compétences sociales et émotionnelles utilisent principalement les auto-évaluations des élèves, qui présentent certaines faiblesses en termes de comparabilité et, dans une certaine mesure, de validité et d’interprétabilité. Des études plus petites expérimentent des évaluations plus directes de ces compétences. Il est nécessaire de travailler à la traduction des innovations réalisées dans ces essais et de les tester à des échelles plus larges et internationales. Une meilleure compréhension des compétences sociales et émotionnelles mènera à une meilleure inclusion de ces compétences dans l'éducation.